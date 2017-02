124 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு உள்ளது- ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பார்: ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை

தங்களுக்கு 124 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு உள்ளதாகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை ஆளுநர் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பார் என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TamilNadu Minister Jayakumar said that they have 124 MLAs support to Edapaadi Palanisamy as Chief Minister Post.