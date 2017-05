நாளை ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட்: எந்தெந்த இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்?? இதோ லிஸ்ட்!

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு நாளை வெளியிடப்படுகிறது.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 17:40 [IST]

English summary

12th standared results will be announced tomorrow in Tamilnadu and Puducherry. Studetns can see the result on internet and they can get through SMS.