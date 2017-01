14 வயது மல்யுத்த மாணவி மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்து மரணம்.. தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு

மல்யுத்த மாணவி மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்து மரணம் அடைந்துள்ளார். இதனால் தூத்துக்குடியில் பரபரபப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:27 [IST]

English summary

14 year old wrestling player died in the ground, where held wrestling competition in Tuticorin.