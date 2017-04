நாளை வேலைநிறுத்த போராட்டம்.. தமிழகம் முழுக்க 15000 போலீஸார் குவிப்பு.. மத்திய அரசு ஆபீஸ்களில் உஷார்

தமிழகம் முழுவதும் நாளை வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளதால் அசம்பாவித சம்பவங்களை தடுக்க 15 ஆயிரம் போலீஸார் குவிக்கப்படவுள்ளனர்.

English summary

People of TN disappoints on Central govt in various issues. So additional police force will be deployed in Central govt offices. On the account of bandh, Police announces that 15, 000 personnels will also be deployed.