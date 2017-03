15 திமுக எம்எல்ஏக்கள் எங்க பக்கம் தவ்வப் போறாங்க.. திருவொற்றியூர் கூட்டத்தில் அள்ளி விட்ட தினகரன்!

திமுக எம்எல்ஏக்கள் 15 பேர் அதிமுகவில் இணைய உள்ளதாக அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK MLAs 15 members are ready to join in ADMK. Stalin can not be a CM forever says TTV.Dinakaran