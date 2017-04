ஈரான் சிறையிலிருந்த தமிழக மீனவர்கள் விடுதலை: இந்தியா அழைத்துவர நடவடிக்கை எடுக்க உறவினர்கள் கோரிக்கை

ஈரான் நாட்டு கடற்படையினரால் விடுவிக்கப்பட்ட 15 மீனவர்களையும் இந்தியா அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

15 fishermen are released from iran, relatives request to government to take steps to bring india