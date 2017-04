விவசாயிகளின் பிரச்சினைகள்: மோடியை சந்திக்க திமுக அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு

விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

DMK working president MK Stalin held all party meeting in Chennai. 15 resolutions were passed.