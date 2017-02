ரூபெல்லா தடுப்பூசி போடப்பட்ட 16 மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்!

புதுச்சேரி, ஆரியூரில் ரூபெல்லா தடுப்பூசி போடப்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் 16 பேருக்கு வயிற்று வலி, வாந்தி, மயக்க நிலை ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

rubella vaccination causes side effects in 16 students at puducherry