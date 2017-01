ஜல்லிக்கட்டு எழுச்சி எதிரொலி.. இன்றும் 19 ரயில்கள் ரத்து.. ரயில்வே அறிவிப்பு

ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தின் எதிரொலியாக இன்றும் 19 ரயில்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

English summary

Southern Railway today cancelled 19 trains due to Jallikattu protest held across the state.