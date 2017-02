ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு குவிகிறது ஆதரவு.. 2 எம்.பிக்கள் இதுவரை ஆதரவு!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு ஆதரவு குவிகிறது. 2 எம்.பிக்கள் இதுவரை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

2 ADMK MPs including Sasikala Pushpa have come in support of CM O Panneerselvam and many more ADMK leaders are coming out in support of the CM.