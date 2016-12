இது வியாபாரம் அல்ல.. சேவை..: ரயில் கட்டணத்தை உயர்த்துவற்கு ராமதாஸ் கண்டனம்

ரயிலில் 2ம் வகுப்பிற்கான கட்டணத்தை உயர்த்தும் மத்திய அரசின் முடிவிற்கு ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK leader Dr. Ramadoss condemned decision of Union government that 2 class train fare will be hiked.