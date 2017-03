புதுச்சேரியில் பிளஸ் 2 தேர்வு... 15,659 மாணவர்கள் எழுதுகிறார்கள்

புதுச்சேரியில் இன்று நடைபெறும் பிளஸ்-2 தேர்வில் 15 ஆயிரத்து 659 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு தேர்வு எழுதுகின்றனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Puducherry board exams for Class 12 has begun today. 15,659 students writing their exams both Puducherry and Karaikal.