ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு மேலும் 2 அதிமுக எம்.பிக்கள் ஆதரவு.. இதுவரை 4 பேர்!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு மேலும் 2 எம்.பிக்கள் ஆதரவு கொடுத்துள்ளனர். இவர்களையும் சேர்த்து இதுவரை 4 எம்.பிக்களின் ஆதரவை அவர் பெற்றுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 10:34 [IST]

English summary

2 more ADMK MPs have joined CM OPS led ADMK today. With them totally 4 MPs are with OPS team.