தந்தை, மகள் எரித்துக்கொலை.. 2 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்து திருப்பூர் கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு

தந்தை, மகள் எரித்துக்கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 2 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்து திருப்பூர் கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 1:12 [IST]

English summary

The district Mahila Court judge (in-charge) Mohamed Jiyabutheen, awarded the Death Penalty 2 person's connecting with twine murder case