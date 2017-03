பொள்ளாச்சி அகதிகள் முகாமில் இருந்து 2 பெண்கள் இலங்கைக்கு தப்பினர் - 5 பேர் கைது

பொள்ளாச்சி அகதிகள் முகாமில் தங்கியிருந்த 2 பெண்கள் படகு மூலம் இலங்கைக்கு தப்பித்தனர். அவர்கள் தப்பிக்க உதவியதாக 5 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

2 refugees from Pollachi camp has fled to Sri Lanka through a boat. Police arrested 5 persons in this regard.