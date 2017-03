ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் கத்தியுடன் பதுங்கி இருந்த பாக்சர் வடிவேலு மகன் உள்பட 2 ரவுடிகள் கைது

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் கத்தியுடன் பதுங்கி இருந்த பிரபல ரவுடி பாக்சர் வடிவேலு மகன் உள்பட 2 ரவுடிகளை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

Two rowdies were arrested by police in R.K. Nagar.