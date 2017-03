நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே உள்ள கடல் பகுதியில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த 2 இலங்கை மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

English summary

2 SriLankan fishermen deatined by Indian Coast guard near Vedharanyam sea shore. Now, Apprehended Lankan fishermen sent to Puzhal prison