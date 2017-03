மணப்பாறையில் கடத்தப்பட்ட சிறுவனின் தாயை காணவில்லை - போலீசில் கணவர் புகார்

மணப்பாறையில் கடத்தப்பட்ட முன்னாள் நீதிபதியின் பேரனை போலீசார் தேடி வரும் நிலையில் குழந்தையின் தாயாரும் மாயமாகியுள்ளார்.

Mystery Man kidnaps 2-year old Boy at Manapparai boy's mother Muthulakshmi missing on Monday. Police investigation under complaint.