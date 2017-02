விளையாடிக் கொண்டிருந்த பெண் குழந்தை மாயம்.. பிணமாக மீட்டெடுப்பு.. எண்ணூரில் பரபரப்பு

எண்ணூரில் 2 வயது குழந்தை நேற்று மாயமானது. அந்தக் குழந்தை பிணமாக இன்று மீட்டுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

2 year old girl was murdered in Ennore Tsunami quarters, police investigates.