2000 கோடியில் 20 ஆயிரம் குடிசைமாற்று வாரிய வீடுகள்… ஜெயக்குமார் அறிவிப்பு

2000 கோடி ரூபாயில் 20 ஆயிரம் குடிசை மாற்று வாரிய வீடுகள் கட்டித் தரப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Rs 2000 crore allocated for 20,000 new slum clearance board house in Budget 2017-18.