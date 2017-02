20க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏக்கள் ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு ஆதரவு.. சசிகலா கனவு தவிடுபொடியாவது உறுதி!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு 20க்கும் மேற்பட்ட அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவாக இருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

English summary

Sources say that more than 20 ADMK MLAs may back CM O Panneerselvam to save his government.