முக்கியமான பேப்பருடன் விண்ணப்பம்..214 பொதுப் பணித்துறை இன்ஜினியர்களுக்கு ஒரே நாளில் டிரான்ஸ்பர்

கட்டு கட்டாக பணம் குவிந்ததை அடுத்து விருப்ப பணியிட மாறுதல் கேட்ட தமிழக பொதுப் பணித் துறையைச் சேர்ந்த 214 பொறியாளர்கள் ஒரே நாளில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

214 Engineers from Public and Works Department were transferred and got promotion in a day itself.