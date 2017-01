தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு.. 23 பேர் கைது.. காளையை சிறைபிடித்த போலீஸால் பரபரப்பு!

தடையை மீறி ஜல்லிக் கட்டு நடத்த முயன்றதாக கூறி 23 பேரை நாகூர் போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் தமிழர் அமைப்புகளை கொதிப்படைய வைத்துள்ளது.

English summary

Police have arrested 23 persons for conducting Jallikkattu near Nagoor.