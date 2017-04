தினகரன் கோஷ்டியில் 25 எம்.எல்.ஏக்கள்...எடப்பாடி ஆட்சி கவிழுவது உறுதி?

தினகரன் கோஷ்டியில் 25 எம்.எல்.ஏக்கள் இருப்பதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அரசு கவிழும் என கூறப்படுகிறது,

English summary

According to the ADMK sources 25 MLAs will be support to the Dinakara faction.