வரலாறு பேசும் 25 நாட்கள் நாடகத்தின் பர்ஸ் பார்ட் நிறைவு!

தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை சசிகலா தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். தொண்டர்களின் கடும் எதிர்ப்புக்கு நடுவே அதிமுகவின் புதிய பொதுச்செயலராகிவிட்டார் சசிகலா.

English summary

The era of 'Chinnammaa' Sasikala in the ADMK has begun. ADMK officially appointed "Chinnammaa" Sasikala as the general secretary of party.