ராமேஸ்வரம், புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் 24 பேர் கைது... இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்

ராமேஸ்வரம், புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் 24 பேரை இலங்கை கடற்படை சிறைப்பிடித்துள்ளது. கடந்த 4 நாள்களில் தமிழக மீனவர்கள் 50 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The 24 Fishermen belongs to Rameswaram and Pudukkotai were arrested by Sri Lankan Coastal security Force.