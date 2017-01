ஜல்லிக்கட்டு புரட்சிக்கு ஆதரவு- 3,000 மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம்! மீன்பிடி துறைமுகங்கள் வெறிச்!!

ஜல்லிக்கட்டு புரட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து 3,000 மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் ராமேஸ்வரம், பாம்பன் துறைமுகங்கள் வெறிச்சோடின.

English summary

Rameswaram fishermen supported to the spontaneous Jallikattu uprising in Tamil Nadu.