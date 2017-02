3 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு நேரில் ஆதரவு #OPSvsSasikala

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து அம்பத்தூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ வி.அலெக்சாண்டர், சோழவந்தான் தொகுதி எம்.எல்.ஏ ராஜமாணிக்கம், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ ஆறுக்குட்டி ஆகியோர் ஆதரவு

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 10:20 [IST]

English summary

3 ADMK MLAs support Chief Minister O.Pannerselvam they met OPS today at his home in Chennai.