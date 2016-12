தருமபுரி அருகே கமிஷனுக்கு பழைய ரூபாய் நோட்டு மாற்றும் கும்பல் கைது

தருமபுரி அருகே கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு பழைய ரூபாய் நோட்டுக்கள் மாற்றி தருவதாக மூன்றே பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

Three arrested for allegedly trying to change new notes and collect old ones on commission basis.