தொடரும் ஆர்.கே.நகர் அதிரடி.. 3 "ஏசி"க்கள் இடமாற்றம்.. வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வைப்பு!

ஆர்.கே.நகரில் 3 போலீஸ் உதவி ஆணையர்கள் இடமாற்றப்பட்டு காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Election commission orders to change the RK Nagar assistant commissioners of police and their names are in waiting list.