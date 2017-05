ஒரு ஓட்டுக்கு 3 முதல்வர்களை எங்கயாச்சும் பாத்திருக்கீங்களா? - விஜயகாந்த் கிண்டல்

ஒரு ஓட்டுக்கு 3 முதல்வர்களை பார்த்தது தமிழக மக்கள் மட்டுமே என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கிண்டலடித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 12:04 [IST]

English summary

DMDK leader Vijayakanth told press person in Keezhadi, TamilNadu People have seen 3 Chief Ministers for one vote.