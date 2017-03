பாதாள சாக்கடையை சுத்தம் செய்தது போது விஷ வாயு தாக்கி 3 தொழிலாளர்கள் பலி.. கடலூரில் சோகம்

கடலூர் அருக பாதாள சாக்கடையை சுத்தம் செய்த போது விஷ வாயு தாக்கியதில் 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Near cuddalore 3 cleaning personnel killed by poison gas attacked while cleaning the underground drainage. This incident caused a major shock in the region.