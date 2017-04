வீரமரணமடைந்த 3 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் உடல்கள் திருச்சி கொண்டுவரப்பட்டன!

சத்தீஸ்கரில் நக்சல்களின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரமரணமடைந்த 3 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களின் உடல்கள் திருச்சிக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

3 CRPF martyred personnel's bodies were brought back to Trichy. One more person's bodi is arriving to Madurai Airport.