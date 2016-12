சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடிவிபத்து - பலி எண்ணிக்கை 8 ஆக உயர்வு

சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 8 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:56 [IST]

English summary

3 died and 5 injured explosion ripped through a cracker factory near Sattur in the Virudhunagar district.