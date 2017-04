அதிமுகவின் மூன்று முகங்கள்...டென்ஷன் ஓபிஎஸ் ... தெனாவட்டு தினகரன்...பம்மும் எடப்பாடி கோஷ்டிகள்!

ஜெயலலிதா இருந்த போது கூழை கும்பிடு போட்ட அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் தற்போது மூன்று அணிகளாக பிரிந்த பிறகு மூன்று முகங்கள் வந்துவிட்டன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 18:03 [IST]

English summary

There are 3 different faces of ADMK's 3 teams. They all were silent when Jayalalitha was alive. Now they often says condemnable words.