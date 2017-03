மாமல்லபுரம் கடலில் குளித்த 3 பேர் மூழ்கினர் - ஒருவர் சடலம் மீட்பு

மாமல்லபுரம் கடலில் குளித்த 3 கல்லூரி மாணவர்களை ராட்சத அலை இழுத்து சென்றது. தீவிர தேடுதல் பணியில் மாமல்லபுரம் போலீசார் ஈடுபட்டதில் ஒரு மாணவர் உடல் மட்டுமே சிக்கியது.

English summary

3 students have drowned in Mamallapuram sea and rescue team has been sent to the area.