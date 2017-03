சென்னையில் பட்டப்பகலில் 3 கிலோ தங்கம் அபேஸ்.. நகை பட்டறை ஊழியர்களுக்கு வலை

சென்னையில் 3 கிலோ எடை கொண்ட தங்கத்தை அபேஸ் செய்து சென்றதாக வந்த புகாரைத் தொடர்ந்து சௌகார்பேட்டை போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

The 3 Kg of Gold was looted by the labours who were worked in the shop in Sowcarpet, Chennai. Police probing going on.