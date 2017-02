எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது 3 கொலை வழக்குகள்.. ஈவிகேஎஸ்.இளங்கோவன் பரபர புகார்!

திமுக சார்பில் நடைபெறும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் கலந்துகொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

EVKS.Ilangavan says that 3 murder cases are there on the Chief minister Edappadi palanisami. Jayalalitha had gone to prison for cheating public.