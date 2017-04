குடம்.. பணம்.. டோக்கன் என பரபரக்கும் ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல்.. மேலும் 3 கம்பனி துணைராணுவம் குவிப்ப

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. மேலும் 3 கம்பனி துணை ராணுவம் ஆர்.கே. நகர் தொகுதிக்கு வந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 18:33 [IST]

English summary

3 more Paramilitary force were deployed at RK Nagar Constituency today.