கொடநாடு பங்களாவில் ஜெ., சசி அறை கதவு உடைப்பு... 3 சூட்கேஸில் இருந்த முக்கிய ஆவணங்கள் எங்கே?

கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் உள்ள ஜெயலலிதா, சசிகலா ஆகியோரது அறைகளின் கதவு பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு அங்கிருந்த 3 சூட்கேஸ்கள் உடைக்கப்பட்டு அதில் இருந்த ஆவணங்கள் மாயமாகிவிட்டன.

English summary

Sources said Jayalalitha and Sasikala's room lock broke and some important documents in suitcase were theft.