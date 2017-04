வருமான வரித்துறை அதிகாரிக்கு மிரட்டல் விவகாரம்... 3 தமிழக அமைச்சர்களும் நாளை முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல்

வருமான வரித்துறை அதிகாரிக்கு மிரட்டல் விடுத்த விவகாரத்தில் எந்நேரத்திலும் தாம் கைது செய்யப்படலாம் என்ற சூழல் நிலவி வருவதால் தமிழக அமைச்சர்கள் 3 பேரும் முன்ஜாமீன் கேட்டு நாளை மனு தாக்கல் செய்யவுள்ளனர்.

TN Ministers threatened income tax officials, so they may be arrested at any time. To avoid this 3 are planning to get anticipatory bail tomorrow.