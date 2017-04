உரலுக்கு ஒரு பக்கம் இடி.. எடப்பாடியாருக்கோ 2 பக்கம் அடி! 3 அமைச்சர்களை நீக்க மத்திய அரசு நெருக்கடி

வருமான வரித்துறை பெண் அதிகாரிக்கு 3 அமைச்சர்கள் மிரட்டல் விடுத்ததாக எழுந்த புகாரை அடுத்து அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று அதிமுக அரசுக்கு மத்திய அரசு நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Central govt pressurises TN govt to remove the 3 ministers from the cabinet who threatened IT officials in income tax raid.