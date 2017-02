மின்சார ரயிலில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த மூவர் உடல் துண்டாகி பலி - 4 பேர் காயம்

சென்னையில் மின்சார ரயிலில் தொங்கியபடி பயணம் செய்த இளைஞர்கள் தவறி விழுந்த விபத்தில் 3 பேர் உடல் துண்டாகி உயிரிழந்துள்ளனர். 4 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 9:53 [IST]

English summary

3 youths died and 4 youths was critically injured in the head after falling from a train near St thomous monut near Chennai.