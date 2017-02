அதிமுக ஆட்சியில் 10 மாதத்திற்குள் 3 முதல்வர்கள்...

2016 சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அதிமுக ஆட்சி ஓராண்டு நிறைவடைவதற்குள் அதாவது 10 மாதத்திற்குள் 3வது முறையாக புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்றுள்ளது. 3வது முதல்வர் பதவியேற்றுள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 16:49 [IST]

This is the 3rd ADMK govt within one year it won the Assembly elections held in 2016. Jayalalitha led the first govt. After her death O Panneerselvam took over as the CM and now Edappadi Palanisamy is replacing him.