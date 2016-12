கொங்கு மண்டத்தில் 3-வது அதிரடி ஐடி ரெய்டு... வசமாக சிக்கப் போவது யார்?

கொங்கு மண்டலத்தில் 3-வது அதிரடி சோதனையை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடத்தினர். தமிழக முக்கிய புள்ளி ஒருவரை குறிவைத்தே இச்சோதனைகள் நடப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:56 [IST]

IT officials today raided Pavai Eng. College near Namakkal. It is 3rd IT Raid in the Gongu Region.