அனல் மின் நிலையத்தில் மேலும் ஒரு யூனிட் பழுது.. மின்சார உற்பத்தி பாதிப்பு

அனல் மின் நிலையத்தில் மேலும் ஒரு யூனிட் பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் மின்சார உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The 3rd unit of the Tuticorin Power Plant was today shut down for doing repair works according to reports.