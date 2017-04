பார்ர்ரா.. மதுசூதனனுக்கு ஆதரவாக "யு டர்ன்" போட்டு களம் குதித்த 4 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள்...!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்றே நாள் இருக்கும் நிலையில் ஓபிஎஸ் அணியை ஆதரித்து 4 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் களத்தில் குதித்துள்ளனர். இதனால் ஓபிஎஸ் அணி மேலும் களைகட்டியுள்ளது.

English summary

Four independent candidates have extended their support to OPS team in R K nagar by election.