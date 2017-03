திண்டிவனம் அருகே பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்து - 4 பேர் பலி

திண்டிவனம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிகழ்ந்த விபத்தில் 4 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Four members of a family were killed in an accident near Tindivanam on Tuesday.