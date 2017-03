உசிலம்பட்டியில் மணல் லாரி மோதி விபத்து - 4 பேர் உடல் நசுங்கி பலி

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே மணல் லாரி மோதிய விபத்தில் 4 பேர் உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 17:19 [IST]

English summary

Four killed a lorry accident near Usilampatti in Madurai district.