வடபழனி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து: 4 பேர் பலி - பலர் படுகாயம்

சென்னை வடபழனியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 7:59 [IST]

English summary

A fire had broken out due to an electrical short-circuit when they were asleep.In the early hours of Monday, 4 person died including 2 children of asphyxiation caused by smoke from a fire that gutted their first-floor apartment in Vadapalani Chennai.